Энергетики «Т Плюс» напоминают жителям губернии правила безопасности в морозы

Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы Самарский филиал «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения. В связи с этим энергетики напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на городских улицах в морозную погоду.

Не наступайте на крышки люков;

Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей;

Не пытайтесь проехать или пройти места парения;

Не разрешайте детям находиться рядом с трубопроводами, тепловыми камерами, теплопунктами и другими энергетическими объектами.

О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу через портал tss.tplusgroup.ru или по телефону 8 (800) 700-18-46.

Кроме того, специалисты «Т Плюс» просят жильцов быть внимательными, аккуратно пользоваться горячей водой. По требованиям российского законодательства, температура горячей воды в кране не должна превышать 75 °С. За соблюдение данной нормы отвечают управляющие компании, которые обслуживают тепловые пункты многоквартирных жилых домов и организаций. Если температура горячей воды выше нормы, следует незамедлительно сообщить об этом в обслуживающую организацию.

Фото: pxhere.com