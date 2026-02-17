Новых судей назначили в Самаре и Тольятти

Соответствующий указ появился на сайте опубликования официальных правовых актов.
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в районных и областных инстанциях региона:
- судья Самарского областного суда – Елена Михеева;
- председатель Железнодорожного районного суда Самары – Александр Саломатин;
- судья Красноглинского районного суда г. Самары – Елена Никитина;
- судья Ленинского районного суда Самары – Наталья Хитрова;
- судья Советского районного суда Самары – Ксения Филатова;
- судья Центрального районного суда Тольятти – Алексей Гостяев;
- заместитель председателя Ставропольского районного суда – Ольга Никулина.
Предыдущее обновление кадров произошло в конце 2025 года, пишет 450Медиа.