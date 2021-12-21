Энергетики «Т Плюс» напоминают о правилах безопасности

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Накануне похолодания филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» напоминает жителям региона о важных правилах, которые необходимо соблюдать вблизи энергообъектов.

В первую очередь, горожанам следует воздержаться от нахождения рядом с надземными теплотрассами и тепловыми камерами. Перепады температур наружного воздуха повышают вероятность возникновения дефектов на коммуникациях, что может представлять угрозу для здоровья и жизни. Не нужно оставлять личные автотранспортные средства на люках теплокамер. Кроме того, особое внимание следует обратить на нахождение детей рядом с коммуникациями: теплосети и иные энергообъекты не являются местом для игр.

В случае, если Вы стали свидетелем выхода пара или воды на поверхность, соблюдайте следующие правила безопасности:

- отойдите на безопасное расстояние от места выхода воды и пара;

- не пытайтесь пройти или проехать через участки парения;

- предупредите окружающих об опасном месте.

Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о любых дефектах на теплосетях или отсутствии крышки люка на теплокамере в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Сызрани – (8464) 929-2-51; тепловые сети г.Самары - teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.