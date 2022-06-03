Энергетики «Т Плюс» дали школьникам советы по безопасности в период летних каникул

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Сотрудники «Т Плюс» провели уроки энергобезопасности для учеников 3 класса ГБНОУ Самарской области «Академия для одаренных детей (Наяновой)». Мероприятие прошло в рамках большой межрегиональной программы «Безопасность тепла» и в поддержку Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.

Энергетики рассказали ребятам, каких обязательных правил нужно придерживаться в период летних каникул, особенно вблизи энергообъектов – теплотрасс и мест производства на них ремонтных работ. Вместе со сказочным героем Теплославом школьники складывали тематические пазлы, отвечали на вопросы веселой викторины и соревновались в эстафете.

«В форме веселых игр и увлекательных викторин мы стараемся обратить внимание школьников и их родителей на необходимость соблюдения простых правил на улицах родного города. Не приближайтесь к местам парений, не заходите за ограждения мест ремонтных работ, не наступайте даже на закрытые крышки люков. Соблюдение этих простых правил поможет уберечь школьников от неприятностей и травм», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

По завершении урока безопасности каждый участник получил памятные подарки от «Т Плюс».

Фото: пресс-служба «Т Плюс»