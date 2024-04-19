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Энергетики отремонтируют теплосети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной в Самаре

19 апреля 2024 15:45
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Жители города не испытают на себе каких-либо ограничений: в Нижней зоне БОК жилые дома с централизованным горячим водоснабжением отсутствуют.

С 22 по 28 апреля 2024 года будет выполнен текущий ремонт тепловой сети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК) в границах улиц: пр. Кирова – ул. Ветлянская – ул. Кабельная – XXII Партсъезда – Заводское ш. – ул.Земеца – ул. Береговая. Работы произведут специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс».

Обращаем внимание на то, что жители города не испытают на себе каких-либо ограничений: в Нижней зоне БОК жилые дома с централизованным горячим водоснабжением отсутствуют.

Отметим, что в рамках текущего ремонта теплосети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Как подчеркивают в филиале «Самарский» ПАО «Т Плюс», гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния тепловых сетей и традиционно проводятся в межотопительный летний период.

В связи с этим жителей призывают соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество. Кроме того, энергетики рекомендуют напомнить детям, подросткам об опасности игр вблизи мест проведения ремонта коммуникаций.

Обо всех обнаруженных повреждениях или отсутствии крышки люка на теплокамере горожан просят сообщать в тепловую справочную службу по телефонам: (846) 953-79-04 или (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться круглосуточным онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) на сайте tss.tplusgroup.ru .

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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