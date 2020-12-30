Энергетики исполнили новогодние желания двух семей из Самары 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Домашний питомец бросился на зверя и дал секунды, которых ребёнку хватило для бегства.
В Коми собака ценой своей жизни спасла десятилетнего мальчика от волка. Видео
Испытания начнутся только после того, как пакет документов будет одобрен Минздравом.
В Центре Гамалеи рассказали, когда начнут испытания "Спутника V" на детях
Сложно представить более новогоднее театральное представление, чем прекрасный балет на музыку Петра Чайковского.
В новогоднюю ночь САТОБ подарит самарцам балет «Щелкунчик»
Планируется, что новые корпуса больниц начнут работу уже летом 2021 года.
На территории областной больницы начались работы по возведению нового модульного корпуса
Отдельный пункт касается условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка.
Роспотребнадзор утвердил санитарные требования к условиям труда до 2027 года
Тольяттинская ТЭЦ остается одной из самых крупных теплоэлектроцентралей Самарской области.
Главный поставщик тепла Центрального района - Тольяттинская ТЭЦ - отмечает юбилей
Студенты вузов - по 10 тысяч рублей в месяц, колледжей – по 7 тысяч.
В Самарской области большинство студентов-медиков получили выплаты за практику в больницах и поликлиниках региона
В период новогодних каникул для клиентов компании будут доступны онлайн сервисы.
Изменен режим работы офисов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.66
-0.06
EUR 90.21
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
«Дети – детям»: в рамках акции «Ёлка желаний» детские мечты исполняют неравнодушные дети СО
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Энергетики исполнили новогодние желания двух семей из Самары 

30 декабря 2020 14:10
164
Энергетики доставили новогодние подарки семьям из Ленинского и Промышленного района областной столицы.

Сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний».  Энергетики доставили новогодние подарки семьям из Ленинского и Промышленного района областной столицы. 

Семье Утехиных, в которой трое из пяти детей учатся в школе, сотрудники компаний вручили компьютер с гарнитурой и камерой. Четырехлетний Артем Якушев получил планшет. У мальчика проблемы со здоровьем, гаджет необходим для реабилитационных занятий. 

«Накануне Нового года все мы верим в чудеса. Коллективы компаний с энтузиазмом откликнулись на просьбу принять участие в благотворительном проекте, собрали необходимые средства для приобретения подарков», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов. 

В рамках действующей в компании грантовой программы энергетики оказывают поддержку поликлиникам, специализированным образовательным учреждениям, фондам для малообеспеченных граждан и жителей региона с ограниченными возможностями. Сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно участвуют в волонтерских программах. В Комсомольском районе Тольятти энергетики с 2017 года восстанавливают сосновый бор, пострадавший во время пожара. За это время волонтеры «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» высадили 55,8 тысяч сеянцев сосны на 12,6 гектарах леса. Реализацию проекта поддержали около 1500 сотрудников. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
29 декабря 2020  23:03
Автомобилистам стоит быть внимательнее.
В Самаре на двух перекрестках установили новые знаки и светофоры
Автомобилистам стоит быть внимательнее. Благоустройство региона
437
29 декабря 2020  14:19
В текущем году Кадастровой палатой СО в ЕГРН внесены сведения о 25 объектах культурного наследия.
Реестр недвижимости Самарской области пополнился новыми объектами культурного наследия 
В текущем году Кадастровой палатой СО в ЕГРН внесены сведения о 25 объектах культурного наследия. Благоустройство региона
462
29 декабря 2020  13:02
Рекордное в этом сезоне количество снега – 9,6 тысяч тонн – вывезено с самарских улиц прошедшей ночью
Рекордное в этом сезоне количество снега – 9,6 тысяч тонн – вывезено с самарских улиц прошедшей ночью
Службы благоустройства города продолжают усиленные работы по ликвидации последствий снегопада. Благоустройство региона
390
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
8792
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
2643
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
3138
Весь список
Всё в Дом
28 декабря 2020  13:21
Итальянские прихожие – особенности
Первое впечатление о доме или квартире всегда возникает в прихожей. Поэтому очень важно сделать все возможное для того, чтобы обустроить ее в лучшем виде. все...Всё в Дом
285
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
2527
12 ноября 2020  18:04
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции.
Матрасы: разнообразие отечественных предложений
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции. Всё в Дом
1147
Весь список
ЖКХ
30 декабря 2020  17:47
Тольяттинская ТЭЦ остается одной из самых крупных теплоэлектроцентралей Самарской области.
Главный поставщик тепла Центрального района - Тольяттинская ТЭЦ - отмечает юбилей
Тольяттинская ТЭЦ остается одной из самых крупных теплоэлектроцентралей Самарской области. ЖКХ
84
30 декабря 2020  17:36
В период новогодних каникул для клиентов компании будут доступны онлайн сервисы.
Изменен режим работы офисов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
В период новогодних каникул для клиентов компании будут доступны онлайн сервисы. ЖКХ
111
30 декабря 2020  15:10
Фотографии сразу трёх специалистов «РКС-Самара» появились на доске почёта в Железнодорожном районе.
Портреты сотрудников «РКС-Самара» - на доске почёта Железнодорожного района
Фотографии сразу трёх специалистов «РКС-Самара» появились на доске почёта в Железнодорожном районе. ЖКХ
170
Весь список

Экология
30 декабря 2020  10:07
Полтора миллиарда выброшенных масок смыло в мировой океан
Полтора миллиарда выброшенных масок смыло в мировой океан
Они созданы из материала, который разлагается на протяжении 450 лет Экология
268
28 декабря 2020  13:12
В Самарской области побит 25-летний рекорд по снегопаду
В Самарской области побит 25-летний рекорд по снегопаду
Больше всего снега выпало в Челно-Вершинах – 17,1 мм. Экология
556
28 декабря 2020  10:49
Жителей Самарской области снова ждут морозы
Жителей Самарской области снова ждут морозы
Об этом сообщает Приволжское УГМС. Экология
659
Весь список
Видео
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
779
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
7034
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
9814
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
9563
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
10007
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
9700
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
11306
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
12300
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
12339
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
12414
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
13780
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
15896
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Вводится временное ограничение движения транспорта в новогоднюю ночь в районе площади им. В.В. Куйбышева в Самаре
30 декабря 2020  13:02 
Вводится временное ограничение движения транспорта в новогоднюю ночь в районе площади им. В.В. Куйбышева в Самаре
Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования. Транспорт
639
Что изменится в жизни россиян с 1 января
30 декабря 2020  12:58 
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Индексация пенсий, возвращение вытрезвителей, прогрессирующая шкала НДФЛ и другие нововведения. В стране
762
Четвертые сутки подряд в Самарской области сообщают о 13 умерших от коронавируса
30 декабря 2020  12:42 
Четвертые сутки подряд в Самарской области сообщают о 13 умерших от коронавируса
В Самарской области за сутки на 30 декабря выявлено 305 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
692
Для удобства горожан в Самаре функционируют дополнительные места продаж сельскохозяйственной продукции
30 декабря 2020  12:19 
Для удобства горожан в Самаре функционируют дополнительные места продаж сельскохозяйственной продукции
Об этом сообщает горадминистрация. Экономика региона
809
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
30 декабря 2020  11:59 
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
777
Весь список
Акценты
Что изменится в жизни россиян с 1 января
30 декабря 2020  12:58 
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Индексация пенсий, возвращение вытрезвителей, прогрессирующая шкала НДФЛ и другие нововведения. В стране
763
Самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
30 декабря 2020  12:49 
Самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Ежегодно жители областной столицы становятся жертвами «тонкого льда» на водоемах. Социум
476
Для удобства горожан в Самаре функционируют дополнительные места продаж сельскохозяйственной продукции
30 декабря 2020  12:19 
Для удобства горожан в Самаре функционируют дополнительные места продаж сельскохозяйственной продукции
Об этом сообщает горадминистрация. Экономика региона
809
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
7626
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
8598
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
8323
Весь список
Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
333
30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
359
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
1382
Весь список