Энергетики исполнили новогодние желания двух семей из Самары 

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Сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний». Энергетики доставили новогодние подарки семьям из Ленинского и Промышленного района областной столицы.

Семье Утехиных, в которой трое из пяти детей учатся в школе, сотрудники компаний вручили компьютер с гарнитурой и камерой. Четырехлетний Артем Якушев получил планшет. У мальчика проблемы со здоровьем, гаджет необходим для реабилитационных занятий.

«Накануне Нового года все мы верим в чудеса. Коллективы компаний с энтузиазмом откликнулись на просьбу принять участие в благотворительном проекте, собрали необходимые средства для приобретения подарков», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

В рамках действующей в компании грантовой программы энергетики оказывают поддержку поликлиникам, специализированным образовательным учреждениям, фондам для малообеспеченных граждан и жителей региона с ограниченными возможностями. Сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно участвуют в волонтерских программах. В Комсомольском районе Тольятти энергетики с 2017 года восстанавливают сосновый бор, пострадавший во время пожара. За это время волонтеры «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» высадили 55,8 тысяч сеянцев сосны на 12,6 гектарах леса. Реализацию проекта поддержали около 1500 сотрудников.