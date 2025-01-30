ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области

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27 января агентство ТАСС опубликова ло большое интервью Губернатора Самарской области. Отвечая на вопросы журналиста, Вячеслав Федорищев пояснил и свое решение сменить регионального оператора по обращению с ТКО. Публикуем ответ на это заявление.

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

Сегодня утром я прочел интервью ТАСС и был несколько озадачен. Полагаю, что подобное высказывание от вашего имени является упущением журналистов. Ведь губернатор не может ошибочно толковать нормы права и фактические обстоятельства.

1.⁠ ⁠Нигде в России регоператоры не инвестируют в контейнерные площадки. Это обязанность органов власти и собственников земли, от которых все 5 лет ЭкоСтройРесурс пытался добиться работы в этом направлении. На устройство и ремонт площадок в Самарской области с 2019 года было выделено лишь 144 млн рублей, на эти средства плюс деньги муниципалитетов построили 3017 площадок, хотя потребность региона в разы больше. Для сравнения, в Нижегородской области с 2019 по 2023 годы из областного бюджета региона на контейнерные площадки и накопители было выделено 1,116 млрд рублей

2.⁠ ⁠Публично обвинять регоператора в том, что он «не инвестировал в полигоны, сортировку, утилизацию», тоже несколько странно. С начала реформы построено пять мусоросортировочных комплексов. Самарская область все эти годы была в лидерах России по введению мощностей и уровню обработки ТКО – 44,7% по итогу 2023 года. А ЭкоСтройРесурс вел большую работу по позиционированию региона на федеральном уровне.

Отмечу также, что помимо восьми действующих сортировок, уже в 2021 году, были спроектированы три новых многофункциональных комплекса и полигон в Сергиевске, инвесторы были готовы вложить 4,5 млрд рублей. Три года проволочек по подписанию соглашений. Инвесторы продолжают ждать и сегодня.

3.⁠ ⁠Да, на ЭкоСтройРесурс действительно точечно жаловались. Почти всегда это касалось расчета «с метров, а не людей», который вообще от нашего ООО не зависел. Еще касалось нарушений по строительным отходам и плохого содержания мест накопления со стороны балансодержателей площадок, т.е. за зону ответственности иных структур. Если бы последние пять лет работа по обращению с ТКО велась так, как ведется сейчас, меня, как директора регоператора, уже привязали бы к позорному столбу на площади Куйбышева.

4.⁠ ⁠При этом в нового регионального оператора уже вложили 250 миллионов бюджетных средств и освободили от НДС. Это помимо того, что услугу ТКО оплачивает каждый житель региона. И вместо ожидаемого снижения нагрузки на жителей, АО Экологии повысят тариф с 1 июля 2025 года. Хотя новый регоператор до сих пор так и не изменил расчет начислений «с метров на людей» для жителей многоквартирных домов. А в соцсетях и СМИ тысячи жалоб на невывоз отходов.

С уважением, Михаил Захаров, директор ООО «ЭкоСтройРесурс»

P.S. Высказывание, что вы «безуспешно пытались привести в чувство регионального оператора ЭкоСтройРесурс» вызывает недоумение. Я просил вас о встрече в июне, июле, августе. Лично, через приемную, публично в СМИ. Наша компания никогда не противодействовала решению власти о смене регионального оператора. Но мне и коллективу опытных сотрудников не дали даже возможности передать объективную и аналитическую информацию о состоянии отрасли ТКО.