«ЕЭС-Гарант» модернизирует уличное освещение в Похвистнево

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Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» выполнил монтаж первых четырехсот новых энергосберегающих светильников в Похвистнево (Самарская область) в рамках модернизации уличного освещения города. На сегодняшний день работы выполнены на улицах Победы, Бугурусланской, Центральной, Калиновской, Железнодорожной, а также 1-й и 2-й Венерах. До конца сентября 2021 года планируется установить все 2494 современных энергосберегающих лампы.

После реализации проекта расходы муниципалитета на оплату электроэнергии сократятся до 60%, а сумма экономии за 7 лет составит более 50 млн рублей.

Модернизация проводится по энергосервисному контракту. По условиям договора, все работы «ЕЭС-Гарант» выполнит за собственные средства, оплата услуг компании будет производиться из образовавшейся экономии в течение семи лет.

Аналогичные проекты были успешно реализованы компанией в Жигулевске, Октябрьске и с. Богатое Самарской области. Суммарно экономия по энергосервисным контрактам с этими муниципалитетами в 2019-2020 годах составляет 150 млн рублей.