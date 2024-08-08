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Двое суток специалисты «РКС-Самара» устраняли последствия удара молнии в насосную станцию

8 августа 2024 14:57
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Главная сложность заключалась в том, что вышедшее из строя оборудование было произведено иностранной фирмой и быстро найти аналог невозможно.

Вечером 3 августа в диспетчерскую службу «РКС-Самара» поступили жалобы на отсутствие водоснабжения на верхних этажах дома по ул. Революционной, 148. Прибывшая на место бригада цеха насосных станций (ЦНС) диагностировала неисправность контроллера, который управляет всей насосной станцией и подает воду в соседние дома. Дальнейший осмотр выявил отказ панели оператора, через которую подаются команды на запуск агрегатов.

Вероятнее всего, оборудование отказало из-за молнии, которая попала в силовые электрические цепи насосной станции. Установленная защита просто не успела отработать такой большой скачок на электросети.

Главная сложность заключалась в том, что вышедшее из строя оборудование было произведено иностранной фирмой и быстро найти аналог невозможно. Специалисты в кратчайшие сроки собрали временный шкаф управления и доставили его на насосную станцию. При попытке запуска, рано утром 4 августа оказалось, что ещё у двух агрегатов перегорели двигатели.

Жители пяти высотных домов оставались на пониженном давлении, вода доходила лишь до 5-го этажа. Если проводить ремонт обычным способом, с заменой неисправных агрегатов, то на получение и монтаж оборудования ушло бы дней пять. Жителей на такое время оставить без воды нельзя. Тогда было принято решение перейти на классическую схему с отечественным оборудованием.  Специалисты провели ревизию всех исправных агрегатов и имеющихся в резерве, произвели гидравлический расчёт и составили новую схему работы.

К вечеру 4 августа началась работа по монтажу принципиально новой схемы работы автоматики на ЦНС. Помощь оказывали специалисты других цехов. Работы продолжались без перерывов до утра 5 августа, в 11:40 оборудование было запущено в работу, вода вновь пошла по трубам.

 Насосные станции подкачки – небольшие неприметные здания, где установлено очень сложное, умное автоматическое оборудование, благодаря которому жители верхних этажей получают воду. Но это оборудование иногда выходит из строя и его приходится ремонтировать сотрудникам «РКС-Самара». Иногда - это быстрая замена простых деталей, а иногда специалистам приходится в сжатые сроки без сна и отдыха совершать маленькую техническую революцию, как это произошло 3-5 августа на ул. Революционной.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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