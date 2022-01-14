Дорожные службы Самары просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах

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По данным Управления МЧС Самарской области в Самаре объявлен желтый уровень опасности: на территории региона расположился южный циклон. Он принес с собой обильные осадки и порывы юго-восточного ветра. С учетом изменившихся метеорологических условий службы благоустройства нарастили силы и средства для оперативной расчистки улично-дорожной сети от снега. Подрядным организациям поручено максимально обезопасить как пешеходные зоны, в том числе тротуары, пешеходные переходы и посадочные площадки, так и проезжие части.

Таким образом, в ночь на 14 января, в уборке приняло участие 276 единиц спецтехники и 89 дорожных рабочих. Подчеркнем, что основной объем работ подрядными организациями выполняется именно в ночное время – в целях минимизации нагрузки на дорожный трафик.

«Особое внимание уделяется крупнейшим магистралям, гостевым маршрутам и пешеходным зонам. При уборке улично-дорожной сети задействуем всю нашу технику, особенно эффективны – колонны автопоездов, способные за считанные минуты очистить проезжую часть от снега. Такие машины работают, например, на улицах Победы, Авроры, Гагарина – ширина проезжей части позволяет, но есть и свои сложности. Например, припаркованные на проезжей части машины порой не позволяют спецтехнике качественно очистить дорогу», - отметил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара Олег Ивахин.

Аналогичные работы активизированы на других объектах города: в общественных пространствах ( парках, скверах, на набережной и аллеях), а также на территориях, которые находятся в зоне ответственности администраций внутригородских районов, управляющих организаций (УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК).

Расчистка улично-дорожной сети продолжится в круглосуточном режиме. В день 14 января на уборке планируется задействовать 160 единиц техники и 220 уборщиков территории. Дорожные службы города просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах дорог и по возможности перемещать свои машины на уже расчищенные участки.

Контроль за состоянием улично-дорожной сети осуществляют по максимуму все профильные специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» совместно с представителями подрядных организаций.

В целях безопасности на дорогах ГИБДД обращает внимание автомобилистов на необходимость быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, рекомендуем по возможности не пользоваться сегодня личным автотранспортом.