До конца года в дома жителей поселка Управленческий поступит мягкая волжская вода

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Современный построенный комплекс сооружений позволит жителям поселка Управленческий получать мягкую воду. В настоящее время на объекте ведутся пуско-наладочные работы.

Водоснабжение Самары осуществляется водозаборными сооружениями НФС-1, НФС-2 и ГВС из поверхностного источника Саратовское водохранилище (река Волга), подземного водозабора НФС-3 (скважины в пойме реки Самары) и подземных водозаборов в поселках Управленческий, Красная Глинка и Аэропорт-2.

Исторически так сложилось, что поселок Управленческий снабжается водой из подземных скважин. Подземные источники в районе Самары имеют высокую степень минерализации и жёсткости. Вопрос о снабжении этой территории мягкой водой впервые встал в 2013 году, когда Губернатор Дмитрий Азаров был еще мэром города. Реализация этого проекта требовала серьезных финансовых вложений. Теперь, благодаря концессионному соглашению, заключенному между Правительством Самарской области, Администрацией города и ООО «Самарские коммунальные системы» появилась возможность включить строительство водоводов от насосно-фильтровальной станции в Студеном Овраге в инвестиционную программу «РКС-Самара».

Строительство объектов началось в 2020 году. В рамках реализации проекта были построены: два водовода диаметром 600 мм общей протяженностью 12,5 км от НФС-2 до поселка Управленческий, две насосные станции, в том числе на площадке НФС-2 в Студеном овраге, два резервуара чистой воды, хлораторная и административный корпус на улице Сергея Лазо.

К сентябрю 2023 года были завершены строительно-монтажные работы по прокладке трубопроводов и строительству комплекса технологических зданий и сооружений. Водоводы и резервуары чистой воды заполнены водой с НФС-2. Сейчас проект находится на стадии проведения гидравлических испытаний и пуско-наладочных работ. Это необходимая часть работы, которая обеспечит качество воды, подаваемой жителям. Специалисты-гидравлики и технологи рассчитали схему подачи воды жителям, при которой нужно будет привычную схему приостановить, подключить новые трубопроводы, пролить через них большой объём воды, провести дезинфекцию сооружений.

Данный проект является ярким примером реализации принципов государственно-частного партнерства в интересах жителей Самары.

Реализация проекта имеет высокую социальную значимость с точки зрения улучшения качества жизни населения. 40 000 жителей поселка будут получать мягкую воду. Кроме того, будет обеспечен запас мощности для водоснабжения нового жилья.

В Куйбышевском районе Самары в рамках инвестиционной программы «РКС-Самара» при поддержке регионального правительства и городской администрации также реализуется подобный проект по строительству нового водовода. В настоящее время водоснабжение Куйбышевского района осуществляется из подземных источников. В итоге волжская, специально подготовленная вода пойдет от НФС-1 на ул. Советской Армии до НФС-3 в районе ТЦ «Амбар» и далее – в дома горожан. Работы должны завершиться в следующем году, в результате чего жители получат мягкую питьевую воду.

Фото: администрация Самары