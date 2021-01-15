Дмитрий Азаров поручил разобраться с выставлением платежек за счетчики на тепло в Самаре

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил разобраться в ситуации с установленными в домах самарцев счетчиками, за которые теперь нужно платить. Вопросы жителей города касались внушительных сумм за установку.

Вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов назначен ответственным по данному вопросу.

По закону №261-ФЗ “Об энергосбережении” устанавливать общедомовые приборы учета тепла в многоквартирных домах может производиться только за счет жителей. Но для этого они должны быть заранее уведомлены.

Кудряшов поручил МинЖКХ провести профилактическую и предупредительную работу с коммунальными компаниями по взаимодействию с владельцами жилья.

Раньше установка счетчиков должна была проводиться силами населения, однако сейчас эта обязанность отошла ресурсоснабжающим компаниям. По итогам работ собственникам выставляются счета. Оплату можно произвести единовременно или воспользоваться рассрочкой.

В 2020 году счетчиками оснастили 449 многоквартирных домов в Самаре, примерно 100 - в Сызрани и 29 - в Тольятти. Работы будут продолжены в 2021 году. Установка счетчиков поможет владельцам жилья сэкономить денежные средства, пишет ПроГородСамара.

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