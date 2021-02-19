Дмитрий Азаров поручил организовать телефон горячей линии в фонде капремонта Самарского региона

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Именно такой вопрос подняла жительница Сызрани на встрече Губернатора Дмитрия Азарова со старшими МКД. Телефон горячей линии нужен, чтобы по принципу «единого окна» каждый житель региона мог узнать о том, когда будет отремонтирован его дом, или обратиться за помощью – в случае возникновения проблем при выполнении работ.



«Давайте отработаем это предложение и обобщим все вопросы по теме ЖКХ, включая капремонт. Отдельно поручаю организовать горячий телефон в Фонде капитального ремонта, чтобы заявки от людей принимались оперативно и давались конкретные ответы на поставленные вопросы», – заявил Дмитрий Азаров и поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также руководителю областного Фонда капремонта отработать инициативу в течение месяца.

Кроме того, женщина поинтересовалась, сколько домов в Сызрани Фонд капремонта приведет в порядок в этом году, поскольку информация везде различается, а местные власти не дают четкого ответа.

Руководитель ФКР Александр Константинов заверил, что в этом году в Сызрани будет отремонтировано 340 домов. В их числе и те, которые должны были привести в порядок более трех лет назад. Дмитрий Азаров поручил довести списки с указанием адресов и видов работ до жителей города, разместить на официальном сайте.

«Совершенно точно мне понятно из сегодняшнего разговора, что у нас Фонд капремонта сам по себе, главы муниципальных образований сами по себе», – отметил Губернатор и поручил главам муниципалитетов проводить еженедельные совещания с сотрудниками ФКР.

«Держите руку на пульсе, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям городов и районов области. – Коллеги, это что за самоустранение проблем от жителей? Вся информация по домам есть. Если ее вам не предоставляют, докладывайте. Думаю, что в нынешних условиях этого не произойдет. А иначе это ваше нежелание решать проблемы людей, это просто самоустранение, бездействие. А бездействие у нас, напомню, наказуемо». Глава региона поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александру Мордвинову разработать и утвердить регламент взаимодействия глав муниципальных образований, регионального Фонда капремонта и активистов МКД.

«Всех глав муниципальных образований, я обязываю в самой тесной отработке находиться по каждому дому, чтобы знать о контрольных точках исполнения ремонта и помогать жителям контролировать ход работ. Это люди, которые живут на территории, доверенной вам», – подчеркнул Губернатор.

Собственники жилья из Тольятти в качестве дополнения предложили выпустить памятку с пошаговой инструкцией по подготовке к выполнению капитального ремонта и его контролю со стороны собственников. Активные горожане самостоятельно – ценой собственных проб и ошибок – собрали необходимый материал.

«Очень правильное предложение по созданию памятки для тех, кто готовится к проведению капремонта. Лучше вас – людей, которые прошли этот непростой путь, набили шишек и получили ответы на вопросы на практике, сформулировать алгоритм действий по подготовке к капремонту не сможет никто. Зачастую у нас чиновники пишут какие-то инструкции, из которых ничего не поймешь. Важно, чтобы человек понял, как ему действовать», – отметил Глава региона и поручил подключиться к разработке брошюры фонд капремонта и региональный центр по общественному контролю в сфере ЖКХ, которым руководит Виктор Часовских.

«Не надо умничать, надо сделать простую понятную памятку», – заявил Дмитрий Азаров.

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