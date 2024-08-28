Для «РКС-Самара» началось время засоров с остатками урожая

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«Огурцы съешь сам, кабачки раздай, а баклажаны - в рагу» - у самарцев началась горячая пора овощных и фруктовых заготовок, а для «РКС-Самара» - время засоров с остатками урожая. Каждый год в августе-сентябре число аварийных ситуаций на сетях водоотведения вырастает, потому что многие жители по незнанию (или намеренно?) нарушают правила пользования канализацией: сбрасывают очистки, кожуру, шелуху, косточки в унитаз, как в мусорку. Итог: труба водоотведения намертво забивается твёрдыми бытовыми отходами, возникает засор, пользоваться водой невозможно, стоки не уходят, изливаются через колодцы на улицу или внутридомовые сети в подвал.

Бригады цеха канализации ресурсного предприятия выезжают устранять засоры в среднем 450 раз в месяц. В период заготовок эта цифра переваливает за 500. Всего в 2024 году на бригады выезжали 3520 раз - часто по одним и тем же адресам. «РКС-Самара» напоминают, что для канализации тоже существуют правила пользования, их нужно соблюдать - иначе можно остаться без воды и других удобств в многоквартирном доме, а это очень некомфортно.

Самые ответственные УК и ТСЖ уже напомнили жителям о правилах пользования канализацией, вывесив объявления. «РКС-Самара» предлагают дополнительно установить на канализационных выпусках специальные ловушки, которые задерживают мусор. Это спасёт сети от засоров. УК останется только своевременно очищать ловушки. При этом будет понятно, в каком подъезде живут те самые засорянцы, которые портят жизнь всем.

В унитаз и раковину нельзя смывать: