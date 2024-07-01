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С 1 июля 2024 года директором Самарского филиала «Т Плюс» назначен Марат Феткуллов.

Марат Рифатович окончил Ульяновский технический университет, имеет два высших образования, степень магистра техники и технологии, является кандидатом технических наук по специальности «Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты».

В период с 2003 по 2010 гг. работал на технических должностях в структурах ПАО «Газпром». В 2010 году перешел на работу в Ульяновский филиал ОАО «Волжская ТГК», где прошел путь до главного инженера Ульяновского филиала ПАО «Т Плюс». С июля 2018 года Марат Рифатович стал директором Ульяновского филиала ПАО «Т Плюс».

Ключевыми задачами для нового руководителя станет развитие тепловых узлов Самарской области, реализация федеральной программы модернизации генерирующих мощностей ДПМ-2 на Самарской ТЭЦ и обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона.

Фото представлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»