Больше половины организаций Самарской области пользуются электронным документооборотом при работе с «ЭнергосбыТ Плюс»

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Свыше 51%, или 7,9 тысячи компаний и организаций Самарской области из числа клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» пользуются преимуществами электронного документооборота (ЭДО). Этот инструмент помогает юридическим лицам комфортно и безопасно решать все вопросы взаимодействия с поставщиком тепловой энергии.



Напомним, что электронный документооборот сокращает расходы и трудозатраты, повышая удобство хранения и поиска необходимой информации. Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» заявку с приложением необходимых документов.



«Большая часть наших клиентов уже оценила экономию времени и средств при использовании электронного документооборота. Преимущества очевидны - быстрый поиск по нужному фильтру, удобство отслеживания и возможность узнать статус документа в режиме онлайн. Работа в ЭДО позволяет все возникающие вопросы решать дистанционно, без посещения офисов», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.



Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте.