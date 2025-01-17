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«Функционал личного кабинета позволяет в круглосуточном режиме быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы».
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Более 9,5 тысяч организаций Самарской области пользуются личным кабинетом «ЭнергосбыТ Плюс»

17 января 2025 16:45
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«Функционал личного кабинета позволяет в круглосуточном режиме быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы».

Более 9,5 тысяч клиентов – юридических лиц Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» активно пользуются личным кабинетом компании. За минувший 2024 год к дистанционному сервису подключились 1 313 организаций региона.

Напомним, что личный кабинет для юридических лиц доступен для компаний и предприятий, ИП и владельцев нежилых помещений региона, имеющих действующий договор теплоснабжения с Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс».

Данный сервис позволяет:

— просматривать баланс по каждому договору;

— подключить договоры дополнительного юридического лица;

— оплатить тепло без комиссии с помощью банковской карты;

— перейти на электронный документооборот;

— передавать показания по приборам учёта ГВС;

— скачать документы (счета-фактуры, расчётные ведомости, акты поданой/принятой тепловой энергии);

— подключить информирование или написать обращение в компанию.

«Функционал личного кабинета позволяет в круглосуточном режиме быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы. При этом сервис разработан в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает полную конфиденциальность информации», — рассказала руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Подробнее о возможностях личного кабинета для юридических лиц можно узнать на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/business/clients/lichnyy-kabinet-i-servisy/

Теги: Самара Т ПЛЮС

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