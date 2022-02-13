Более 11 тысяч жителей Самарской области перешли на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс»

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По результатам 2021 года, клиентами АО «ЭнергосбыТ Плюс» стали более 11 тысяч жителей Самарской области, которые прежде оплачивали услуги отопления и горячего водоснабжения в адрес управляющих компаний и ТСЖ. Перевод горожан на прямые расчеты с поставщиком тепловой энергии призван решить проблему неплатежей со стороны недобросовестных обслуживающих организаций.

Наибольшая часть горожан, ставших клиентами энергосбытовой компании, проживает в Самаре (8 тысяч). В Тольятти на прямые расчеты с энергетиками перешли около 2,5 тысяч человек, в Сызрани и Новокуйбышевске – 600 жителей. Данная работа продолжается и в 2022 году – в ближайшее время на прямые расчеты с энергетиками планируется перевести около 46 тысяч новых клиентов. В целом на сегодняшний день в договорных отношениях с энергетиками находятся 547 тысяч жителей Самарской области.

«Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы нашим клиентам было комфортно. Постоянно расширяем сеть офисов обслуживания в городах присутствия, развиваем безопасные и удобные дистанционные сервисы. Кроме того, у наших новых клиентов появляется возможность принимать участие в многочисленных акциях энергокомпании», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее об онлайн-сервисах и стимулирующих акциях «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте.