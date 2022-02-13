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Перевод горожан на прямые расчеты с поставщиком тепловой энергии призван решить проблему неплатежей со стороны недобросовестных обслуживающих организаций.
Более 11 тысяч жителей Самарской области перешли на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс»
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Более 11 тысяч жителей Самарской области перешли на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс»

13 февраля 2022 18:18
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Перевод горожан на прямые расчеты с поставщиком тепловой энергии призван решить проблему неплатежей со стороны недобросовестных обслуживающих организаций.

По результатам 2021 года, клиентами АО «ЭнергосбыТ Плюс» стали более 11 тысяч жителей Самарской области, которые прежде оплачивали услуги отопления и горячего водоснабжения в адрес управляющих компаний и ТСЖ. Перевод горожан на прямые расчеты с поставщиком тепловой энергии призван решить проблему неплатежей со стороны недобросовестных обслуживающих организаций.

Наибольшая часть горожан, ставших клиентами энергосбытовой компании, проживает в Самаре (8 тысяч). В Тольятти на прямые расчеты с энергетиками перешли около 2,5 тысяч человек, в Сызрани и Новокуйбышевске – 600 жителей. Данная работа продолжается и в 2022 году – в ближайшее время на прямые расчеты с энергетиками планируется перевести около 46 тысяч новых клиентов. В целом на сегодняшний день в договорных отношениях с энергетиками находятся 547 тысяч жителей Самарской области.

«Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы нашим клиентам было комфортно. Постоянно расширяем сеть офисов обслуживания в городах присутствия, развиваем безопасные и удобные дистанционные сервисы. Кроме того, у наших новых клиентов появляется возможность принимать участие в многочисленных акциях энергокомпании», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее об онлайн-сервисах и стимулирующих акциях «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте.

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