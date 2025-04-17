Более 1 600 новых баков для мусора установлено на контейнерных площадках в Самаре

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В Самаре в ходе генеральной уборки города на контейнерных площадках продолжат устанавливать новые баки. До конца текущей недели разместят еще 65 емкостей, адресный перечень формируется.

В конце минувшей недели 20 новых контейнеров объемом 1,1 кубометра расставлены во дворах на улицах Волгина, Мориса Тореза и др.

Кроме того, в Самаре приступили к ремонту самих контейнерных площадок – на сегодняшний день в работе уже 20 объектов. На них проводится демонтаж старых конструкций и устанавливаются новые элементы. Всего же к началу осени в рамках городской программы обновят порядка 300 мест складирования мусора. В том числе по ряду адресов контейнерные площадки появятся впервые.

При необходимости ремонта существующей контейнерной площадки или устройства новой жители могут получить консультацию в районных администрациях и на «горячей линии» департамента городского хозяйства и экологии – 8 (846) 266-56-17.

Также обращение можно направить на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Фото: горадминистрация