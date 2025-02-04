Автопарк «Т Плюс» пополнился новой техникой в 2024 году

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Волжский филиал «ЮНИС» (транспортное подразделение «Т Плюс») приобрёл девять единиц автотранспорта в прошлом году. Техникой пользуются на электростанциях и предприятиях тепловых сетей в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Сызрани и Ульяновске.

Так, автопарк энергетиков пополнился автобусами для персонала, автовышками для проведения работ на высоте на территории электростанций и котельных, а также другой спецтехникой.

«Сегодня наш автопарк насчитывает более 580 единиц техники, которая помогает специалистам “Т Плюс” эффективно проводить ремонты на энергообъектах Самарской и Ульяновской областей», — отметил директор Волжского филиала «ЮНИС» Олег Добровольский.