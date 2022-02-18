Аллея хорошего настроения: специалисты «РКС-Самара» установили новые фигуры на ул.Подшипниковой

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На Аллее хорошего настроения стремление к совершенству стало непрерывным: творческие композиции теперь появляются не только весной. На ул.Подшипниковой завершается установка серии фигур перед въездом на предприятие. Новые арт-объекты изготовили и собрали специалисты цеха аварийно-восстановительных работ (ЦАВР).

На ярко-синем заборе с лёгкой руки ведущего инженера производственно-технического управления Татьяны Ерчевой сначала появился контрастно-белый вентиль, затем идею подхватил начальник ЦАВР Максим Спирин и придумал слесаря с задвижкой, пожарный гидрант и машину АВР.

Все композиции выполнены в едином стиле: лаконично, без лишних деталей. Они сразу стали украшением улицы Подшипниковой и подъезда к предприятию. Сейчас уже мало кто помнит, каким унылым и заброшенным был этот участок несколько лет назад. А творческая работа в цехах продолжается, жителей и сотрудников ждёт ещё немало красивых сюрпризов на Аллее хорошего настроения.

Все композиции для Аллеи хорошего настроения изготовлены из неликвидных материалов и в нерабочее время.

Фото: «РКС-Самара»