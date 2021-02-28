Александр Мордвинов: необходимо оперативно реагировать на жалобы жителей города. Видео

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Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов рассказал корреспондентам sova.info о ситуации с уборкой снега в городе. Напомним, властям региональной столицы объявил "воскресник" губернатор Дмитрий Азаров.

- Зима выдалась суровой - и по температурам, и по выпавшим осадкам. В данный момент мы проверяем, насколько оперативно реагируют управляющие компании на жалобы жителей города. Мониторинг мы продолжим на постоянной основе, - заявил Александр Мордвинов.

Таким образом, проверка качества работы УК и ТСЖ будет вестись как сегодня, во время "воскресника", так и после него.

Видео здесь.

Фото: sova.info