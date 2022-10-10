Абоненты «Водных технологий» могут обращаться через Виртуальную приёмную «РКС-Самара»

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Виртуальная приёмная «РКС-Самара» готова к приёму клиентов: всегда, круглосуточно, без перерывов и выходных.

Электронный сервис на сайте samcomsys.ru теперь доступен и для абонентов АО «Водные технологии». Они могут решить вопросы по начислениям, подать заявление о перерасчёте или переносе денежных средств, отправить документы, получить справочную информацию без привязки лицевого счёта.

Для этого необходимо зайти на сайт samcomsys.ru и выбрать раздел «Виртуальная приёмная», а затем пройти короткую регистрацию с пометкой «По электронной почте». В полученном письме будут дальнейшие несложные инструкции и доступ к электронному сервису.

Специалисты «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам переходить на электронный формат делового общения: это удобно и быстро.