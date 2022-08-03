93 самарские квартиры отключили от водоотведения за долги перед «РКС-Самара»

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Тампонирование канализации как способ борьбы с неплательщиками используется в Самаре уже семь лет. В течение этого времени более тысячи жителей города, которые отказывались платить за холодную воду, столкнулись с этим явлением. Сотрудники «РКС-Самара» не только ставят заглушки на выпуск из квартиры, но ещё и уведомляют всех соседей о том, что в доме есть жильцы, у которых затампонирована канализация.

Предупреждение от ресурсоснабжающего предприятия касается тех, кто не оплачивал квитанции дольше двух месяцев. В этом случае есть реальный шанс остаться без удобств: в квартирах должников точечно затампонируют канализацию, а в частных домах перекроют воду.

С начала года в Самаре приостановлено водоотведение в 93 квартирах, чей общий долг превышает 1 900 000 рублей. Канализационный выпуск из этих помещений затампонирован, пользоваться раковиной, ванной и унитазом невозможно.

«РКС-Самара» благодарит всех добросовестных самарцев, которые, получив квитанции, сразу их оплачивают, и напоминает: платить за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения необходимо ежемесячно и в полном объёме! Иначе придётся столкнуться с отключением водоотведения, судебными приставами, невылетом заграницу и пирамидой должника.

Фото: «РКС-Самара»