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Елена Лапушкина и Владимир Василенко лично инспектируют теплосетевые объекты, многоквартирные дома, школы, детские сады и другие соцучреждения.

Так, сегодня в программу объезда Владимира Василенко включены адреса в Кировском районе. Одно из первых зданий, которые он посетил – детский сад № 30 на проспекте Карла Маркса, 370. В субботу в дошкольное учреждение детей не приводят. Это позволило осмотреть объект досконально и убедиться, что температурные показатели не просто «добрались» до нормативных, а даже превысили их.

Социальная сфера, включая соцучреждения на первых этажах жилых домов, в Кировском районе с теплом уже на 100%.

«В целом по городу более 98% зданий социальной сферы получают теплоресурс. Стационары уже давно отапливаются в полном объеме. Точечно работаем по школе и четырем детским садам, которые пока обеспечены обогревателями. 27 сентября должны быть «закрыты» вопросы по данным учреждениям и по нескольким объектам культуры. К тому же на этих выходных на обновляемой теплотрассе по улице Агибалова делаем переврезку, и большой микрорайон, в котором есть здания поликлинического профиля, будет с комфортной температурой внутри помещений. А в лидерах по запуску систем отопления в домах – Красноглинский и Куйбышевский, а также Советский и Кировский районы», – сообщил Первый вице-мэр.

В многоквартирных домах подача ресурса и работы по регулировке продолжаются. По состоянию на 25 сентября 77,3% жилых домов Самары подключены к теплоисточникам. Количество домов, в которые тепло планируется подать до конца суток, составляет 900-1100 МКД. В их числе 125 МКД – в Кировском районе, где расположено 1554 многоквартирных дома (теплоноситель поступает уже в 1200 МКД).

Контроль организуется во взаимодействии с управляющими организациями, старшими по домам. Ведется и поквартирный обход.

На контроле остаются и котельные на территории города. В ближайшие 2-3 дня будет снята напряженность в связи с частной котельной «ЗИМ-Энерго» (туда «зайдет» гарантирующий поставщик ПАО «Т Плюс»), а также с котельной на ул. Ленинской, 102. Аренда, решение вопросов с погашением долгов выбраны в качестве мер для гарантированной поставки тепла. Ситуация уже разрешилась и относительно котельной на ул. Ерошевского, 5. Она снабжает теплом, в том числе, дом № 181 по ул. Ново-Садовой, в котором также размещается поликлиническое отделение.

На сегодняшнем заседании специального штаба управляющие компании и подрядчики ресурсоснабжающих организаций были нацелены на максимальное усиление режима работ, чтобы все они были завершены до резкого понижения температуры наружного воздуха. Владимир Василенко сделал акцент на персональной ответственности исполнителей.

«Мы заботимся о горожанах и выполняем Поручение губернатора – не дожидаясь температурного минимума, в кратчайшие сроки обеспечить пуск тепла. Готовимся уже на следующей неделе объявить о старте работы «горячей линии», – резюмировал Первый вице-мэр.

До открытия «горячей линии» обращения также берутся в работу и находятся на контроле до полного исполнения задач.

Фото: администрация Самары