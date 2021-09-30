30 сентября – последний день акции «Осенний марафон»

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Сегодня завершается акция Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «Осенний марафон». Чтобы стать ее участником, достаточно полностью погасить накопленную задолженность за отопление и горячее водоснабжение. В таком случае клиентам будут полностью списаны пени за просрочку платежей за тепло.

На данный момент свыше 3 тысяч клиентов приняли участие в акции «Осенний марафон». Это жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, являющиеся клиентами АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Данная акция дает возможность урегулировать свои взаимоотношения с энергокомпанией после сезона отпусков. Благодаря «Осеннему марафону» все отложенные платежи можно провести без пени, сэкономив тем самым семейный бюджет», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Энергетики призывают всех желающих поторопиться – акция завершается уже сегодня, 30 сентября. Подробности можно узнать у сотрудников офиса «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам: в Самаре (846) 953-79-00, в Тольятти (8482) 24-92-55, в Сызрани и Новокуйбышевске (800) 600-03-90 и на официальном сайте.