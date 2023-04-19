24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон

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Основанием для отключения отопления является среднесуточная температура наружного воздуха за последние 5 суток от +8 градусов С и выше. Отключение отопления не происходит одномоментно, так как коммунальным службам необходимо провести комплекс мероприятий как на внутренних, так и на внешних сетях теплоснабжения.

Когда батареи перестают нагревать, объявляется старт подготовки тепловых сетей к зиме. Благодаря инвестициям, привлеченным в рамках реализации модели тарифообразования «Альткотельная», в этом году в областном центре «Т Плюс» охватит ремонтом 26 объектов.