Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день тема фасадных материалов является актуальной.
В лаборатории СамГТУ "тестируют все виды утеплителей"
Состоится церемония открытия выставки видов домовой резьбы купеческих особняков старой Самары.
В ЦРК «Художественный» приглашают на фотоэкскурсию «Самарские наличники»
Основная задача акции, проходящей на регулярной основе – привлечь внимание людей к ресурсосбережению.
Самарская область присоединится к Всероссийскому Эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево»
Были спасены две человека. Для ликвидации пожара привлекались 29 человек личного состава и 9 единиц техники.
Подробности пожара на улице Вольской в Самаре
Посвященная воссоединению Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.
В Самарской области состоится общественная акция «Соединяя сердца!»
Сбер представил аналитическую панель «Туризм», предназначенную для глав субъектов РФ, их профильных заместителей, представителей администраций и отраслевых министерств.
Сбер представил аналитический инструмент развития туризма 
Будут принимать звонки от абонентов по всей России на тему водоснабжения и водоотведения в рамках «Горячей линии о холодной воде».
17 марта «РКС» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
Сбербанк и министерство культуры Самарской области заключили соглашение, направленное на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе.
Сбербанк поможет привлечь в Самару туристов
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.23
-0.28
EUR 87.35
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
ГИБДД СО выявлено около 2000 различных нарушений ПДД за минувшие выходные
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

17 марта «РКС» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России

16 марта 2021 15:07
72
Будут принимать звонки от абонентов по всей России на тему водоснабжения и водоотведения в рамках «Горячей линии о холодной воде».

«Российские коммунальные системы» 17 марта с 11:00 до 12:30 по московскому времени будут принимать звонки от абонентов по всей России на тему водоснабжения и водоотведения в рамках «Горячей линии о холодной воде». 

Чтобы задать вопрос о начислениях, сообщить о проблеме или поделиться обратной связью о работе «РКС-Самара», абоненты во время проведения линии могут позвонить на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34 или заранее прислать свой вопрос на электронный адрес hotline@roscomsys.ru, а также отправить сообщение в WhatsApp или Telegram на номер +7-985-570-19-79. Кроме того вопрос можно изложить на листе бумаги и передать операционисту в клиентском офисе. 

Горячую линию в режиме реального времени будет вести коммерческий директор РКС Светлана Логинова. Ответы на вопросы будут опубликованы на сайте РКС в разделе «Клиентский сервис» www.roscomsys.ru/about/service и на сайте «РКС-Самара». 

«Первая горячая линия этого года обещает быть по-настоящему жаркой», - говорит Светлана Логинова. – «Мы знаем, что у наших абонентов накопилось много вопросов, и в самое ближайшее время они смогут их задать».

***

Российские коммунальные системы (РКС) - крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. Клиентами РКС являются порядка 5 млн. физических лиц в 9 регионах России - Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях, Республике Карелия и Ханты-Мансийском автономном округе. Компания обслуживает более 7 тыс. километров водопроводных сетей и свыше 5,4 тыс. километров канализационных сетей. Численность персонала - 9 тысяч человек.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Стало известно, когда в Самаре стартует месячник по благоустройству
16 марта 2021  13:20
Стало известно, когда в Самаре стартует месячник по благоустройству
Социум
141
Самарцев просят не выходить на лед водоемов
16 марта 2021  13:13
Самарцев просят не выходить на лед водоемов
Социум
101
В Самаре еще интенсивней начали проверять масочный режим в транспорте
16 марта 2021  09:28
В Самаре еще интенсивней начали проверять масочный режим в транспорте
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
236
Регион добивается опережающего финансирования строительства двух корпусов детских больниц.
15 марта 2021  18:34
Дмитрий Азаров о строительстве двух корпусов детских больниц: "Мы должны сделать все для того, чтобы справиться опережающими темпами"
Политика региона
810
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
15 марта 2021  13:15
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
393
Весь список