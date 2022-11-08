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110 единиц новой автотранспортной техники за время своей работы приобрели «РКС-Самара» для нужд города

8 ноября 2022 09:49
161
110 единиц новой автотранспортной техники за время своей работы приобрели «РКС-Самара» для нужд города

Новая спецтехника, поступившая в автопарк «РКС-Самара», готовится выйти на линию. На страже бесперебойного водоснабжения и водоотведения теперь еще две комбинированные машины с каналопромывочным и илососным оборудованием (КО) и экскаватор-погрузчик. С помощью установок КО-560 специалисты будут проводить профилактическую чистку колодцев и труб водоотведения, а также устранять засоры. Погрузчики требуются на всех земляных и строительных работах. 

Это второе пополнение автопарка в 2022 году, первое было в марте: в распоряжение транспортного цеха поступили грузовой автомобиль, экскаватор-погрузчик и комбинированная машина для работ на сетях канализации. Обновление спецтехники проводится по инвестиционной программе «РКС-Самара», стоимость шести машин - больше 80 млн рублей. Всего за время работы РКС в Самаре, предприятие закупило 110 единиц новой спецтехники.

В следующем году планируется приобрести грузовые машины, экскаватор и прицеп с тралом. На предприятии следят, чтобы замена техники проходила регулярно и своевременно, так как это гарантия стабильной и эффективной работы системы водоснабжения и водоотведения.

Теги: РКС-Самара

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