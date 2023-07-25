Жители отдаленных сел Алексеевского района проходят обследования в новом медицинском комплексе

102

В Алексеевском районе начал работу мобильный медицинский комплекс, оснащенный установками для флюорографии и маммографии. С его помощью специалисты ежедневно выезжают в малые населённые пункты для проведения скрининговых обследований.

Комплекс поступил в Нефтегорскую центральную районную больницу имени Н.И. Звягинцева в июне в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он совмещает в себе два кабинета, в каждом из которых обустроено рабочее место врача. Прежде чем приступить к работе на цифровом оборудовании, специалисты прошли обучение.



«Сейчас диагностический комплекс работает в Алексеевском районе. В рамках первого выезда мы работали в селе Летниково. В это день удалось осмотреть более 50 человек, в том числе порядка 30 женщин прошли маммографию, – рассказала главный врач учреждения Наталья Мухортова. – Комплекс выезжает ежедневно по графику. О возможности пройти флюорографию и маммографию жителей информируют специалисты, которые работают в местных фельдшерско-акушерских пунктах и офисах врачей общей практики, приглашая на профилактический осмотр и диспансеризацию. Информацию о результатах обследования передают участковой службе. Если выявляются какие-либо признаки патологий, приглашаем пациента в ближайшее подразделение и проводим дополнительные обследования, направляем на консультации к узким специалистам».



Жительница села Ореховка Алексеевского района Галина Миронова уже прошла обследование в передвижном медкомплексе.



«Наш врач общей практики рассказал, что будет возможность пройти сразу и флюорографию, и маммографию в мобильном комплексе. Всего осмотр у нас прошли порядка 20 человек – и молодёжь, и люди пожилого возраста. Это однозначно очень удобно», – отметила женщина.



Предприятия могут пригласить мобильную бригаду для профилактического осмотра сотрудников. В общей сложности благодаря передвижному комплексу специалисты смогут ежегодно обследовать порядка 3500 жителей Алексеевского и Нефтегорского районов.



«Поставка такого современного комплекса – значимое событие: жители проходят скрининг рядом с домом, мы – на ранней стадии выявляем заболевания молочных желез, патологии легких, оперативнее реагируем, а значит, больше пациентов вовремя начинают лечение, – подчеркивает Наталья Мухортова. – Из года в год мы отмечаем среди пациентов высокий уровень ответственности за свое здоровье: жители активно проходят диспансеризацию и медосмотры. Радует и заинтересованность большинства предприятий в том, чтобы работники реже сталкивались с хроническими заболеваниями.



Медицинские комплексы повышают доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий. В этом году мобильные бригады осмотрели, в том числе в целях диспансерного наблюдения, более 100 тысяч жителей Самарской области.



Приоритетным направлением национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, является развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания и доступности медицинской помощи.



В рамках нацпроекта в Самарскую область уже поступило 18 мобильных медицинских комплексов — флюорографы и маммографы, — и 19 мобильных передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для оказания первичной медицинской помощи жителям в сельской местности.

Фото: минздрав СО