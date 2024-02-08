Врачи напоминают самарцам о предупреждении распространения ОРВИ

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«В целом эпидемиологическая ситуация в регионе сегодня управляемая. Наблюдаем небольшой рост случаев острых респираторных вирусных инфекций среди детей в разных возрастных группах. Поручено первичному звену усилить работу педиатрических служб. Для предупреждения распространения инфекций, по-прежнему, важно всем соблюдать простые противоэпидемические меры - носить маски в общественных местах, не пренебрегать правилами личной гигиены, соблюдать режимы самоизоляции в случае заболевания», – рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Сергей Вдовенко.



Под амбулаторным наблюдением врачей сегодня находятся почти 18 000 взрослых и детей с ОРВИ.

В поликлиниках работают 110 фильтр-боксов и 220 мобильных бригад

В 7 медорганизациях развернуты 370 коек для пациентов с COVID-19, более половины из них свободны.



Специалисты напоминают родителям:

-ребенок с симптомами инфекции не должен посещать организованные коллективы

-при первых симптомах простуды у ребенка необходимо вызвать врача на дом или обратиться в фильтр-бокс своей поликлиники

-важно соблюдать все рекомендации лечащего врача и придерживаться правил здорового образа жизни – режим дня, полноценный сон, правильное питание.



Своевременное обращение за медпомощью и лечение позволят избежать опасных осложнений вирусных инфекций.



Взрослые из групп риска в прививочных пунктах могут пройти вакцинацию от COVID-19. Уже более 53 тысяч жителей региона защитились от коронавируса с помощью прививки.

Фото: минздрав СО