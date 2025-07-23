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В Отрадненскую горбольницу поставлены два новых ультразвуковых аппарата экспертного класса

23 июля 2025 14:43
144
Особое значение имеет возможность проводить в скрининговом режиме УЗИ беременным для контроля состояния плаценты и плода, а также выполнять эхокардиографию детям.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Отрадненскую городскую больницу поставлены 2 новых ультразвуковых аппарата экспертного класса. 

Оборудование оснащено полным спектром специализированных датчиков и программ, позволяющих проводить все виды ультразвуковых исследований. Один из аппаратов установлен в женской консультации, второй – в детском отделении больницы. Это позволит увеличить количество исследований. 

Особое значение имеет возможность проводить в скрининговом режиме УЗИ беременным для контроля состояния плаценты и плода, а также выполнять эхокардиографию детям. Теперь такие исследования будут проводить пациентам в городской больнице, не направляя в другие медучреждения. 

 «Новое оборудование с улучшенными характеристиками позволит врачам контролировать здоровье пациентов, особенно будущих мам и детей. В штате уже есть подготовленные специалисты, которые в ближайшее время пройдут дополнительные курсы повышения квалификации для работы на новом оборудовании», – отметила главный врач Ирина Назаркина. 

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году в медучреждение поступили два современных рентген - аппарата, 5 электрокардиографов, 2 ультразвуковых аппарата экспертного класса, компьютерный томограф и 2 эндоскопа.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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