Единственная эффективная мера профилактики гриппа – вакцинация.
Иммунитет после прививки формируется в течение 2-4 недель. Поэтому надо вакцинироваться своевременно в начале осени. В сентябре в медучреждениях Самарской области начнется прививочная кампания.
Хороший коллективный иммунитет от гриппа – более 60% населения - создает барьер и для распространения других острых респираторных вирусных инфекций.
Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. Бесплатно она проводится следующим категориям населения:
дети старше 6 месяцев
школьники
студенты колледжей и вузов
работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы
беременные женщины
взрослые старше 60 лет
призывники
пациенты с хроническими заболеваниями.
Начните осень с заботы о своем здоровье и здоровье близких – запланируйте в сентябре вакцинацию от гриппа,сообщает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО