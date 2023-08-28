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Единственная эффективная мера профилактики гриппа – вакцинация.



Иммунитет после прививки формируется в течение 2-4 недель. Поэтому надо вакцинироваться своевременно в начале осени. В сентябре в медучреждениях Самарской области начнется прививочная кампания.



Хороший коллективный иммунитет от гриппа – более 60% населения - создает барьер и для распространения других острых респираторных вирусных инфекций.



Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. Бесплатно она проводится следующим категориям населения:

дети старше 6 месяцев

школьники

студенты колледжей и вузов

работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы

беременные женщины

взрослые старше 60 лет

призывники

пациенты с хроническими заболеваниями.



Начните осень с заботы о своем здоровье и здоровье близких – запланируйте в сентябре вакцинацию от гриппа,сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО