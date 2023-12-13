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В селе Красные Дома Елховского района готовят к открытию новый ФАП

13 декабря 2023 19:35
147
 Более 800 жителей Елховского района будут наблюдаться в новых условиях.

Модульное здание возведено благодаря национальному проекту «Здравоохранение» — взамен ФАПу, который располагался в приспособленном помещении. Здесь будет оказываться первичная, а при необходимости — неотложная и экстренная — помощь взрослым и детям.

 «В новом здании будут созданы более комфортные условия для фельдшера и пациентов. Продолжатся выезды врача общей практики и узких специалистов по графику, — рассказал главный врач Елховской больницы Леонид Винокуров. — В ближайшее время поступит оборудование, в том числе укладки для оказания неотложной и экстренной помощи, дефибриллятор и ЭКГ-аппарат с функцией дистанционной передачи данных. Подключение высокоскоростной связи позволит проводить телемедицинские консультации со специалистами районной больницы и с врачами областного центра».

Это уже четвертый ФАП, возведенный в Елховском районе благодаря нацпроекту. За последние годы новые объекты здравоохранения открылись в селах Пролейка, Борма и Мулловка.

Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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 Более 800 жителей Елховского района будут наблюдаться в новых условиях.
13 декабря 2023  19:35
В селе Красные Дома Елховского района готовят к открытию новый ФАП
147
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