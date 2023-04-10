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В поселке Прибой Безенчукского района обновляется офис врача общей практики

10 апреля 2023 21:13
148
В местном офисе врача общей практики выполняется капитальный ремонт по национальному проекту «Здравоохранение».

Жители поселка Прибой Безенчукского района и ближайших населенных пунктов будут получать медицинскую помощь в новых условиях. В местном офисе врача общей практики выполняется капитальный ремонт по национальному проекту «Здравоохранение».

«В основном к нам обращаются жители посёлка Прибой, где проживает порядка 1450 человек. Также оказываем помощь жителям населённых пунктов Покровка, Привольный, Троицкое, Рузановский, Залесье и Победа, — рассказывает врач общей практики Тамара Хатанзейская. — Это преимущественно люди старшего возраста, и конечно, очень важно, чтобы всю необходимую помощь они получали рядом с домом. Теперь офис станет более красивым и комфортным».

Сейчас в подразделении выполняются демонтажные работы.

«В ближайшее время будет произведена замена инженерных коммуникаций — систем водо-, тепло-, энергоснабжения. Безусловно, обновится внутренняя отделка помещений. Ремонтные работы выполнены уже на 70%, — пояснил главный врач Безенчукской центральной районной больницы Евгений Адоевский. — Прием пациентов на время ремонта организован в приспособленном помещении».

 

Фото:  ru.freepik.com

 

 

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Здравоохранение
В местном офисе врача общей практики выполняется капитальный ремонт по национальному проекту «Здравоохранение».
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В поселке Прибой Безенчукского района обновляется офис врача общей практики
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