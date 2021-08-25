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Тольяттинка стала миллионным жителем Самарской области, сделавшим прививку от COVID-19

25 августа 2021 22:20
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С этим событием ее поздравил глава Тольятти Николай Ренц.

Сегодня жительница Автограда Мария Аввакумова в Тольяттинской городской клинической поликлинике №3 прошла вакцинацию  от новой коронавирусной инфекции. Она стала миллионным жителем Самарской области, сделавшим прививку. С этим событием ее поздравил глава Тольятти Николай Ренц.

Вручив Марии Ивановне подарок и букет цветов, Николай Альфредович подчеркнул: «Эта инъекция подарила вам уверенность в том, что если вы в будущем столкнетесь с вирусом и даже заболеете, то легко перенесете инфекцию, а вообще-то вероятность заражения и попадания в больницу у вас будет в 30 раз меньше, чем у непривитых граждан».

Николай Ренц отметил, что особенно важна вакцинация для людей старше 60 лет. Представители старшего поколения должны подавать пример ответственного отношения к своему здоровью и бережного отношения к окружающим их жителям губернии.

«Примером для всех являются медицинские работники, сотрудники социальной сферы, образования, культуры, в Тольятти – еще и общественного транспорта, 70-80% которых вакцинированы, — рассказал глава города. — Единственное, что мы можем сделать для поддержки наших медработников, это прийти и сделать прививку. При этом мы получим колоссальный бонус – снизим риск заболевания и своей преждевременной смерти».

Глава города напомнил также, что, прежде чем делать прививку, необязательно сдавать тесты на количество антител в крови. Смело идти на прививку, по его словам, можно спустя полгода после болезни или после первой вакцинации.

Мария Аввакумова уже переболела COVID-19. «Скажу сразу: эта история очень неприятная, —  поделилась Мария Ивановна. — Высокая температура, плохое самочувствие, было тяжело дышать, но я обошлась без стационара, за что спасибо нашим врачам. Когда я вышла из этого состояния, то стала много ходить, гулять, а потом решила сделать прививку именно в августе. Почему? Чтобы получить иммунитет до того, как начнется похолодание и придут сезонные простудные заболевания. А к ослабевшему человеку инфекция придет быстрее. Дорогие земляки, я абсолютно уверена в том, что прививаться нужно. Прежде всего это позволит сохранить свое здоровье, здоровье своих близких и всего общества. Нашу жизнь сейчас трудно представить без общения с людьми, поэтому каждому жителю желаю сделать прививку. Берегите свою жизнь! Берегите своих близких!»

До 1 ноября в Самарской области, как и по всей стране, от COVID-19 должно быть привито не менее 80% жителей старше 18-ти лет. Это необходимо, чтобы обеспечить максимальную иммунизацию населения и тем самым создать надежный барьер мутации и распространению вируса.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуги или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Для удобства жителей также работают круглосуточные пункты вакцинации, стационарные прививочные кабинеты в ТЦ и мобильные комплексы.

Теги: вакцинация

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