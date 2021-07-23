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После ДТП скончалась старшая медицинская сестра больницы Середавина

23 июля 2021 17:07
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Ей было 53 года.

23 июля на 54 году жизни, в результате ДТП, скончалась старшая медицинская сестра травматологического отделения педиатрического корпуса Галина Артамонова.

Более 10 лет Галина Алексеевна проработала в больнице им.В.Д.Середавина. 

"Галина Алексеевна была человеком очень позитивным, ответственным и всегда улыбалась. Свою работу она выполняла добросовестно. Коллектив потерял очень хорошего специалиста и товарища" - рассказала Надежда Горшенёва главная медицинская сестра педиатрического корпуса больницы им.В.Д.Середавина.

Похороны состоятся в понедельник 26 июля по адресу ул Борская 108 с 13:00-14:00.

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