После ДТП скончалась старшая медицинская сестра больницы Середавина

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23 июля на 54 году жизни, в результате ДТП, скончалась старшая медицинская сестра травматологического отделения педиатрического корпуса Галина Артамонова.

Более 10 лет Галина Алексеевна проработала в больнице им.В.Д.Середавина.

"Галина Алексеевна была человеком очень позитивным, ответственным и всегда улыбалась. Свою работу она выполняла добросовестно. Коллектив потерял очень хорошего специалиста и товарища" - рассказала Надежда Горшенёва главная медицинская сестра педиатрического корпуса больницы им.В.Д.Середавина.



Похороны состоятся в понедельник 26 июля по адресу ул Борская 108 с 13:00-14:00.