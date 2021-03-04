Контроль за амбулаторными больными в Самаре ведется ежедневно

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В Самаре риск заболевания коронавирусной инфекцией по-прежнему остается высоким. Одной из мер, которая позволяет не допустить инфицирования населения, является контроль за амбулаторными больными. Граждане с подтвержденным COVID-19, проходящие лечение в домашних условиях, не должны покидать свои квартиры до полного выздоровления.

Информация о заболевших коронавирусной инфекцией направляется из медицинских учреждений в районные администрации, оттуда поступает к управляющим микрорайонами для организации контроля за тем, как соблюдают самоизоляцию заболевшие граждане. Как правило, мониторинг проходит в ежедневном режиме путем домового обхода или посредством связи по телефону.

По словам управляющего микрорайоном №19 Кировского внутригородского района Самары Любови Селезневой на сегодняшний день на контроле находится 8 заболевших. Отметим, что в конце 2020 года эта цифра была гораздо выше – более 50 подопечных.

«Тем не менее, расслабляться рано. В весенний период по-прежнему есть вероятность заболевания коронавирусной инфекцией и другими острыми респираторными заболеваниями, поэтому инфицированным сейчас особенно важно не подвергать опасности окружающих. Во время обходов я напоминаю о необходимости оставаться дома и помогаю организовать доставку продуктов и лекарств, если требуется», - комментирует Любовь Селезнева.

На территории внутригородских районов работает волонтерский штаб Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «МыВместе», в который направляются заявки и добровольцы помогают заболевшим самарцам и гражданам старше 65 лет в доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-(800)-200-34-11.

«По итогам мониторинга мы получаем «карту» района по амбулаторным больным. Если выявляются нарушители самоизоляции, информация о них направляется в Департамент общественной безопасности Самары или полицию», - рассказал начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Кировского внутригородского района Самары Павел Решетов.

С начала действия ограничительных мер в Кировском районе выявлено 10 таких нарушителей. Штраф для граждан, пренебрегающими режимом самоизоляции, составляет от 15 000 до 40 000 рублей, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации