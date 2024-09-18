Каждый пятый россиянин оценивает качество своих зубов ниже среднего

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люди не спешат. Хотя большинство россиян боятся лечить зубы, откладывать визит ко врачу их побуждает не страх перед болью, а высокая стоимость стоматологических услуг. К таким выводам пришли Группа Ренессанс страхование (RENI) и исследовательский центр Зарплаты.ру, опросив свыше 2,4 тыс. тысяч россиян по всей стране.

Как показал опрос, большинство участников опроса в целом недовольны качеством своих зубов: 50% оценивают его как среднее, а 21% — ниже среднего. При этом врачи-стоматологи большой популярностью среди россиян не пользуются: лишь 32% респондентов посещают их раз в полгода или чаще, в то время как свыше двух третей делают это раз в год (34%) либо реже раза в год и только в случае, если зуб сильно заболит (34%).

Главной причиной, по которой люди откладывают поход к стоматологу, оказался не ожидаемый страх (хотя зубных врачей боятся свыше половины опрошенных, лишь треть откладывают лечение именно из-за боязни боли), а слишком высокая стоимость услуг: на это указали 59% опрошенных. Примечательно, что более чем для половины респондентов (57%) «услышать счет за услуги» гораздо страшнее самого процесса лечения.

Цены на стоматологические услуги вызывают недовольство у абсолютного большинства россиян (76%), тогда как приемлемыми их считает лишь каждый четвертый. С точки зрения 74% опрошенных, стоимость пломбы не должна превышать 3 тыс. руб., еще 24% считают справедливой стоимостью пломбы максимум 5 тыс. руб. Каждый пятый участник опроса (18%) в целях экономии ездил лечить зубы в другой город, регион или страну.

В то же время страх перед болью остается одной из ключевых причин, по которым люди посещают врача раз в год или реже (так ответили 36% опрошенных). В числе самых пугающих процедур (на этот вопрос отвечали все респонденты) удаление зубов (этого боятся 80% респондентов), установка пломб (49%) и гигиеническая чистка (17%). Брекеты боятся устанавливать 10% опрошенных. Еще 7% не нравятся никакие манипуляции с зубами. И как отмечалось ранее, более чем для половины участников опроса (57%) самая пугающая процедура — это ознакомление со счетом за лечение.

В числе прочих распространенных причин, по которым люди не хотят идти к стоматологу, опасение столкнуться с навязыванием дополнительных услуг (36%). Почти 34% не считают нужным идти ко врачу, если при наличии проблемы зуб не болит и, соответственно, в срочном лечении нет необходимости. И еще у 14% на это нет времени.

«При средних темпах подорожания медицинских услуг с начала года на 12%, стоматология традиционно бьет рекорды: рост расценок в этом сегменте составил + 20-25 % в зависимости от вида стоматологических услуг. Причина, в частности, в большой доле импортных материалов и оборудования, — комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева. — Страховые компании, за счет договорной работы с клинками, могут частично сдерживать рост стоимости добровольного медицинского страхования, но даже для крупных компаний-клиентов стоимость опции «стоматология» в ДМС часто повышается на 10-12% к прошлому году».

Опрос также показал, что свыше половины россиян (58%) убеждены в том, что здоровая улыбка и свежее дыхание играют важную роль в поддержании позитивного образа на работе. В то же время 38% респондента сталкивались с критическими замечаниями по поводу своих зубов со стороны коллег и / или руководства.

*Методология

В опросе приняли участие 2,4 тыс. респондентов — начальники отделов и руководители компаний, в возрасте от 25 до 55 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось в мае 2024 года методом онлайн-анкетирования.

Фото: pxhere.com