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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

3 октября 2022 18:31
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В Самаре за сутки заболели 424 человека.

В Самарской области в понедельник, 3 октября выявлено 896 новых случаев COVID-19: 

- 424 в г. Самара
- 270 в г. Тольятти
- 45 в г. Сызрань
- 33 в г. Чапаевск
- 24 в Приволжском районе
- 19 в г. Новокуйбышевск
- 14 в Волжском районе
- 14 в Клявлинском районе
- 11 в г. Октябрьск
- 11 в Сергиевском районе
- 8 в Шигонском районе
- 8 в Кошкинском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Сызранском районе

Госпитализирован 31 человек.

 

Фото:   ru.freepik.com

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