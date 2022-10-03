Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

В Самарской области в понедельник, 3 октября выявлено 896 новых случаев COVID-19:
- 424 в г. Самара
- 270 в г. Тольятти
- 45 в г. Сызрань
- 33 в г. Чапаевск
- 24 в Приволжском районе
- 19 в г. Новокуйбышевск
- 14 в Волжском районе
- 14 в Клявлинском районе
- 11 в г. Октябрьск
- 11 в Сергиевском районе
- 8 в Шигонском районе
- 8 в Кошкинском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Сызранском районе
Госпитализирован 31 человек.
Фото: ru.freepik.com