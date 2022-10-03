Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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В Самарской области в понедельник, 3 октября выявлено 896 новых случаев COVID-19:

- 424 в г. Самара

- 270 в г. Тольятти

- 45 в г. Сызрань

- 33 в г. Чапаевск

- 24 в Приволжском районе

- 19 в г. Новокуйбышевск

- 14 в Волжском районе

- 14 в Клявлинском районе

- 11 в г. Октябрьск

- 11 в Сергиевском районе

- 8 в Шигонском районе

- 8 в Кошкинском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 4 в г. Отрадный

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Сызранском районе

Госпитализирован 31 человек.

Фото: ru.freepik.com