Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

4 июля в регионе подтвержден 191 случай новой коронавирусной инфекции:
- 111 в г. Самара
- 29 в г. Тольятти
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Отрадный
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в г. Сызрань
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Красноярском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Чапаевск
176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 68364 случая коронавируса.
Скончались 2326 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 48, 77, 86, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 65, 72 лет, мужчина 50 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 67, 79 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 45 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 72,85, по стране - 94,47.
Коэффициент летальности в области - 3,4, в стране - 2,46.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9477, нарастающим итогом 2842982.