COVID-19 выявлен у 270 жителей Самарской области 

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6 марта в регионе подтверждено 270 случаев новой коронавирусной инфекции:

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- 84 в г. Самаре

- 52 в г. Тольятти

- 20 в Красноярском районе

- 11 в г. Отрадный

- 9 в Приволжском районе

- 8 в Б-Черниговском районе

- 8 в Ставропольском районе

- 8 в г. Сызрань

- 8 в г. Чапаевск

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в г.о. Жигулевск

- 6 в Красноармейском районе

- 5 в г. Кинель

- 5 в Кинельском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в К-Черкасском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в г.Новокуйбышевск

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Б-Глушицком районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Волжском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Хворостянском районе



​247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 50169 случаев коронавируса.



Скончались 935 человека (нарастающим итогом), в том числе женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,28, по стране - 60,77.

Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране – 2,06.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8526, нарастающим итогом 1965277.

Фото: pixabay