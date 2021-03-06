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COVID-19 выявлен у 270 жителей Самарской области 

6 марта 2021 14:56
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В Самаре заболели 84 человека.

6 марта в регионе подтверждено 270 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 84 в г. Самаре
- 52 в г. Тольятти
- 20 в Красноярском районе
- 11 в г. Отрадный
- 9 в Приволжском районе
- 8 в Б-Черниговском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 8 в г. Сызрань
- 8 в г. Чапаевск
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в г.о. Жигулевск
- 6 в Красноармейском районе
- 5 в г. Кинель
- 5 в Кинельском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в К-Черкасском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в г.Новокуйбышевск
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Б-Глушицком районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Волжском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Хворостянском районе

​247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;  23 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 50169 случаев коронавируса.

Скончались 935 человека (нарастающим итогом), в том числе женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области  - 29,28, по стране - 60,77.
Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране – 2,06.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8526, нарастающим итогом 1965277.

 

Фото:   pixabay

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