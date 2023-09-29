Чапаевские педиатры совершили более 1000 выездов к пациентам на новом автомобиле

Я нашел ошибку
Главные новости:
Его основная задача – помочь одиноко проживающим пожилым и маломобильным людям не попасть в социальную изоляцию.
«Приходящий друг»: в Самарской области социальный проект помогает социализации пожилых людей
Развлекательное мероприятия для взрослых и детей прошло в рамках межрегионального проекта «Т Плюс – родному городу».
Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели праздник двора для жителей Сызрани
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
В текущем году зарегистрировано 125 преступлений, связанных со сбытом фальшивых купюр, что более чем в два раза меньше, чем за восемь месяцев прошлого года.
Полицейские региона проводят большую профилактическую работу по борьбе с фальшивомонетничеством
Основное  преимущество  -  это менее инвазивная процедура по сравнению с открытым хирургическим доступом.
Самарские кардиохирурги  впервые  провели   новую операцию - трансапикальная имплантация протеза аортального клапана
Участники сессии обменялись опытом в вопросах строительства объектов. Отдельно обсудили применение технологий информационного моделирования при строительстве кампусов.
Команда Самарской области приняла участие в стратегической сессии «Цифровизация «Кампусов мирового уровня»
В связи с производством работ на системе водоотведения.
Временно ограничат движение транспорта по проспекту Юных Пионеров в Самаре
«Игра «Экоревизорро» помогает повысить экологическую грамотность, еще больше узнать о взаимодействии природы и человека.
Сотрудники «Т Плюс» провели экологическую игру «Экоревизорро» для первокурсников СамГТУ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97
0.5
EUR 102.1
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Чапаевские педиатры совершили более 1000 выездов к пациентам на новом автомобиле

29 сентября 2023 14:02
137
Чапаевские педиатры совершили более 1000 выездов к пациентам на новом автомобиле

Оперативно оказывать помощь юным жителям города помогает автомобиль на базе «Лада-Нива». Он поступил в детскую поликлинику в мае по национальному проекту «Здравоохранение».

 Мобильные бригады добираются к маленьким пациентам для оказания помощи на дому, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории. За 4 месяца специалисты совершили более тысячи выездов.

 «В зоне внимания нашей амбулаторной службы – почти 14 тысяч детей, – рассказала заведующая детской поликлиникой Чапаевской центральной районной больницы Светлана Теплова. – Часть территории Чапаевска – частный сектор, в этих условиях новый автомобиль просто незаменим. Машина с хорошей проходимостью – подспорье для педиатров. Кроме того, машина оборудована местом для транспортировки маломобильных пациентов».

В начале года в Чапаевскую больницу поступил еще один автомобиль — «Лада-Гранта». Он используется для оказания помощи взрослым.

Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В Самарской области работа по развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом ведётся при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

Всего в этом году в медучреждения региона поставлен 131 автомобиль для оказания неотложной помощи.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Основное  преимущество  -  это менее инвазивная процедура по сравнению с открытым хирургическим доступом.
29 сентября 2023  14:57
Самарские кардиохирурги  впервые  провели   новую операцию - трансапикальная имплантация протеза аортального клапана
111
Чапаевские педиатры совершили более 1000 выездов к пациентам на новом автомобиле
29 сентября 2023  14:02
Чапаевские педиатры совершили более 1000 выездов к пациентам на новом автомобиле
137
В Самаре вакцинируют работников городского транспорта
29 сентября 2023  13:52
В Самаре вакцинируют работников городского транспорта
131
В ходе акции специалисты рассказали жителям о том, как избежать рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить активное долголетие.
28 сентября 2023  21:45
На самарской набережной более 100 человек приняли участие в профилактической акции
411
Мемориальная доска установлена на здании на пересечении улиц Вилоновской/Чапаевской, где ранее располагался отдел здравоохранения.
28 сентября 2023  18:39
В Самаре открыта мемориальная доска  заслуженному врачу РФ Федору Белянину
430
Главный кардиолог Самары рассказала о необходимости вакцинации для пациентов-сердечников
28 сентября 2023  13:39
Главный кардиолог Самары рассказала о необходимости вакцинации для пациентов-сердечников
499
В Исаклинском районе заработал обновлённый офис врача общей практики
28 сентября 2023  13:35
В Исаклинском районе заработал обновлённый офис врача общей практики
478
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
28 сентября 2023  11:55
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
402
Лечение ЖКТ заболеваний в Ессентуках
28 сентября 2023  08:30
Лечение ЖКТ заболеваний в Ессентуках
203
У более 24000 человек впервые диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы.
27 сентября 2023  21:35
Диспансеризацию прошли около 1 млн взрослого населения Самарской области
506
Весь список
В центре внимания
Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня!
29 сентября 2023  13:42
Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня
271
Дмитрий Азаров рассказал, как поддержка Президента повлияла на развитие Самарской области.
28 сентября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во встрече Президента России с избранными главами регионов страны
1673
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
28 сентября 2023  11:55
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
400
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
27 сентября 2023  10:57
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
381
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
27 сентября 2023  10:53
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
404
Весь список