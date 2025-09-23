Благодаря программе «Земский доктор» к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист

Я нашел ошибку
Главные новости:
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.02
0.43
EUR 98.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Благодаря программе «Земский доктор» к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист

23 сентября 2025 13:49
176
Благодаря программе «Земский доктор» к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист

В текущем году коллектив Елховской центральной районной больницы пополнил участник программы «Земский доктор/Земский фельдшер», врач-терапевт Сергей Кузовенков. Ранее специалист трудился военным врачом в госпитале. После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.

В рамках программы врач получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.

«Одним из определяющих моментов при принятии решения для меня стали преимущества, которые дает участие в программе «Земский доктор» - единовременная выплата. Это существенная поддержка для медицинских работников, - рассказал Сергей Кузовенков. – На данный момент я продолжаю практику в терапевтическом отделении, где оказываю медицинскую помощь в основном пожилым пациентам с такими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертония и остеохондроз».

В Елховской больнице проводится активная работа по привлечению новых сотрудников.

«Реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке, включая подъемные выплаты для начинающих специалистов и компенсацию аренды жилья. Мы ценим наших специалистов. Опыт нашего нового врача очень важен для круглосуточного терапевтического отделения», - подчеркнул главный врач больницы Леонид Винокуров.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
23 сентября 2025  16:31
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
115
Мозг постоянно требует поступления новой информации.
23 сентября 2025  14:58
Самарский врач-гериатр рассказала, какие 5 главных рекомендаций выделяют для активного долголетия
156
В Кировском районе Самары привели в порядок 13 школьных медицинских кабинетов
23 сентября 2025  13:56
В Кировском районе Самары привели в порядок 13 школьных медицинских кабинетов
151
Благодаря программе «Земский доктор» к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист
23 сентября 2025  13:49
Благодаря программе «Земский доктор» к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист
176
СамГМУ и федеральный онкоцентр ФМБА обсудили взаимодействие по подготовке кадров и развитию онкологической помощи
23 сентября 2025  13:38
СамГМУ и федеральный онкоцентр ФМБА обсудили взаимодействие по подготовке кадров и развитию онкологической помощи
217
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
22 сентября 2025  15:53
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
412
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
22 сентября 2025  10:07
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
331
Минздрав предложил расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС
21 сентября 2025  13:19
Минздрав предложил расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС
553
С 22 по 27 сентября каждый желающий сможет пополнить базу потенциальных доноров.
20 сентября 2025  23:47
Самарская Служба крови приглашает стать донорами костного мозга
1393
Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц.
20 сентября 2025  17:33
Врач-эксперт отметила необходимость контроля за уровнем кальция и магния осенью
832
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15201
Весь список
В центре внимания
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
162
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
195
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
210
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
399
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
198
Весь список