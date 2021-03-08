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263 случая COVID-19 подтверждено в регионе 8 марта

8 марта 2021 16:19
104
Из них 106 - в Самаре.

8 марта в регионе подтверждено 263 случая новой коронавирусной инфекции:  

- 106 в г. Самара
- 66 в г. Тольятти
- 24 в г. Новокуйбышевск
- 8 в Красноярском районе
- 8 в г. Чапаевск
- 4 в г. Отрадный
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в г. Сызрань
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в г. Кинель
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Волжском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Нефтегорском районе

230 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 50700 случаев коронавируса.

Скончались 937 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 77 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,35, по стране - 61,28.

Коэффициент летальности в области - 1,85, в стране - 2,06.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7629, нарастающим итогом 1980118.

 

Фото:   pixabay

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Комментарии

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