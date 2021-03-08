263 случая COVID-19 подтверждено в регионе 8 марта

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8 марта в регионе подтверждено 263 случая новой коронавирусной инфекции:

- 106 в г. Самара

- 66 в г. Тольятти

- 24 в г. Новокуйбышевск

- 8 в Красноярском районе

- 8 в г. Чапаевск

- 4 в г. Отрадный

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в г. Сызрань

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в г. Кинель

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Волжском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Нефтегорском районе



230 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 50700 случаев коронавируса.



Скончались 937 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 77 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,35, по стране - 61,28.

Коэффициент летальности в области - 1,85, в стране - 2,06.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7629, нарастающим итогом 1980118.

Фото: pixabay