Зита, Гита, Чук и Гек остались в России: контрабанду в Узбекистан медвежат предотвратили самарские таможенники

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29 апреля самарские таможенники предотвратили контрабанду из России в Узбекистан четырех бурых медвежат.

Двухмесячные медвежата Зита, Гита, Чук и Гек — так их зовут по документам — были обнаружены в клетках в салоне транспортного средства, остановленного сотрудниками службы по Оренбургской области Самарской таможни в районе села Сагарчин.

У водителя отсутствовали разрешения Росприроднадзора РФ на вывоз с территории России зверей. По документам медвежата были подарены сызранским предпринимателем гражданину Узбекистана. Со слов водителя их везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению обстоятельств возможного незаконного вывоза «бурых медведей» по признакам ст. 226.1 УК РФ (контрабанда объектов СИТЕС), сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото из открытых источников