Житель села Нижнее Санчелеево будет отвечать перед судом за покушение на убийство председателя ТСН

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Следственным отделом Жигулевска завершено расследование уголовного дела в отношении 81-летнего тольяттинца, обвиняемого по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и "Покушение на убийство.

28 июня во время работ по отсыпке дорожного полотна в непосредственной близости от дачного участка, принадлежащего обвиняемому, между ним и председателем ТСН, находившимся с рабочим в кабине трактора, возникла ссора.

Поводом для конфликта явилось указание последнего о сносе ограждения, незаконно установленного обвиняемым за пределами его участка.

" Обвиняемый, дождавшись выполнения работ, взял пистолет и, приведя его в готовность для стрельбы, проследовал за оппонентом, после чего подойдя к кабине трактора со стороны потерпевшего, произвел выстрел в грудь последнего. Однако, довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог - произошла осечка. Также предполагаемая жертва активно сопротивлялась. В ходе проведения следственных действий обвиняемый пояснил, что пистолет он нашел ранее в лесополосе вблизи села Васильевка Ставропольского района, после чего приобрел к нему патроны", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО