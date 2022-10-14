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Житель Жигулевска обвиняется в покушении на убийство знакомой

14 октября 2022 17:45
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 июля обвиняемый находился в квартире своей бывшей сожительницы в одном из многоквартирных жилых домов Жигулевска. Между мужчиной и матерью женщины возникла ссора.

"В ходе конфликта обвиняемый нанес женщине не менее 6 ударов в область расположения жизненно важных органов, после чего, повалив последнюю на пол, попытался перекрыть ей доступ кислорода. Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Самарской области, прибывшими на место происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   СУ СКР СО

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