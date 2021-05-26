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Женщина, которую искусали бездомные собаки в Южном городе, скончалась в больнице
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Женщина, которую искусали бездомные собаки в Южном городе, скончалась в больнице

26 мая 2021 20:58
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Возбуждено уголовное дело.

19 мая, утром, на пустыре в районе одного из жилых домов по улице Земской в Южном городе, стая бездомных собак напала на местную жительницу 1956 года рождения. Женщина была доставлена в больницу Самары, где впоследствии скончалась.

"Следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело  постатье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". Организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего исполнения  должностными лицами администрации сельского поселения своих служебных обязанностей. Следствием установлено, что администрацией сельского поселения был заключен контракт на отлов бродячих животных", - сообщили в СУ СК РФ СО.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

Фото:   соцсети

Теги: покусали собаки женщина

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