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Из-за нарушения условий домашнего ареста.
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Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую

22 января 2024 18:22
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Из-за нарушения условий домашнего ареста.

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля", — огласил решение судья Артем Устинов.

Как сообщил следователь, Блиновская 23 декабря провела у себя дома вечеринку, на которой присутствовали более 15 человек. Среди гостей была свидетель по ее уголовному делу Виктория Асмолова, что стало нарушением меры пресечения.

Информацию следователям подтвердила сама Асмолова, у которой с Блиновской общие бизнес-интересы.

Как заявила адвокат Наталия Сальникова, защита только 27 декабря узнала, что Асмолова проходит по делу свидетелем. 

 

Фото:   pxhere.com

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